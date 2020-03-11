القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي يتحدث عن اتفاق سياسي داخل اللجنة السباعية

2020/03/11 | 23:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار يتجه نحو تسمية رئيس وزراء سيكون مستقل ومن الوسط السياسي ؛ وتم استبعاد قادة الصف الاول من الترشيح ؛ كما تم الاتفاق ايضا على استبعاد كافة الاسماء التي اعلن […]

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