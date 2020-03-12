مقتل جنديين أميركيين وبريطاني وجرح 12 في قصف معسكر التاجي

2020/03/12 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين، بأن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي، بينهم أمريكيان وبريطاني.وقال المسؤولان للوكالة إن المعلومات المبدئية حول حصيلة ضحايا الهجوم تفيد بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وواحد بريطاني في قوات التحالف الدولي ضد "داعش" وإصابة 12 عنصرا آخرين، لكنهما لفتا غلى أن هذه المعطيات قد تتغير لاحقا.

وفي وقت سابق من الأربعاء أكد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، "سقوط أكثر من 15 قذيفة داخل معسكر التاجي في العراق عند الساعة 19:35 بالتوقيت المحلي".

وأشار البيان إلى أن التحالف، الذي تنتشر قوات له في المعسكر، يعمل على تقدير الأضرار جراء العملية.

من جانبها، تحدثت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط 10 صواريخ من نوع "كاتيوشا" على المعسكر، قائلة إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.

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