مقتل جنديين أميركيين وبريطاني وجرح 12 في قصف معسكر التاجي

وفي وقت سابق من الأربعاء أكد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، "سقوط أكثر من 15 قذيفة داخل معسكر التاجي في العراق عند الساعة 19:35 بالتوقيت المحلي".
وأشار البيان إلى أن التحالف، الذي تنتشر قوات له في المعسكر، يعمل على تقدير الأضرار جراء العملية.
من جانبها، تحدثت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط 10 صواريخ من نوع "كاتيوشا" على المعسكر، قائلة إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.
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