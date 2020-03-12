اعتقال متهم قام بقتل مواطن غربي  كربلاء

2020/03/12 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاربعاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم قام بقتل مواطن غربي المحافظة .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الجرائم تمكنت من اعتقال متهم قام بقتل مواطن في قضاء الحر 11 كم غربي المحافظة […]

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