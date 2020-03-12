2020/03/12 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل وإصابة 15 عنصرا من التحالف الدولي بهجوم التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 15 عنصرا من التحالف الدولي بهجوم التاجي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 15 عنصرا من التحالف الدولي بهجوم التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).