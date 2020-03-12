مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بالهجوم الصاروخي على التاجي

2020/03/12 | 00:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين، بأن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي، بينهم...

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