قصف عنيف يستهدف حركة

2020/03/12 | 00:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افادت تقارير اعلامية ان طائرات نوع F-15E التابعة للقوات الجوية الأمريكية في الأردن، قامت للتو بضربة جوية على مقر حركة النجباء العراقية بالقرب من الحدود العراقية السورية ، ردا على هجوم كتائب حزب الله الصاروخي على قاعدة عسكرية لتدريب القوات العراقية في منطقة التاجي شمال بغداد .

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