مقتل امريكيين وبريطاني نتيجة قصف معسكر التاجي

2020/03/12 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مصدر عسكري امريكي عن مقتل جنديين امريكيين وواحد بريطاني نتيجة القصف الذي استهدف معسكر التاجي مساء اليوم.ونقلت وسائل اعلامية عن المصدر العسكري قوله أن 15 صاروخ كاتيوشا استهدفت معسكر التاجي مساء اليوم ما ادى الى مقتل أمريكيان وبريطاني واصابة مالا يقل عن 11 آخرين.واستبعد المصدر أن يكون (داعش) مصدر القصف كونه […]

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