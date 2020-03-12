2020/03/12 | 00:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القنصل الإيراني في النجف يرجع لبلاده بعد إصابة فرد من عائلته بغداد- عبدالحسين غزال أعلن ضابط في الجيش العراقي أن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت الأربعاء على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنوداً أميركيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية في العراق منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وقال الجيش […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرة صواريخ على قاعدة عراقية فيها جنود أميركان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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