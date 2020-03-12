2020/03/12 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنصل‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬يرجع‭ ‬لبلاده‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬عائلته بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬أن‭ ‬عشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬سقطت‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬قرب‭ ‬بغداد‭ ‬تؤوي‭ ‬جنوداً‭ ‬أميركيين،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬مصالح‭ ‬أميركية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬ وقال‭ ‬الجيش‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عراقية فيها‭ ‬جنود‭ ‬أميركان‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عراقية فيها‭ ‬جنود‭ ‬أميركان‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).