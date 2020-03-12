خبراء أميركيون في الخرطوم للتحقيق بمحاولة اغتيال حمدوك

2020/03/12 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬خبراء‭ ‬أمنيين‭ ‬أميركيين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬بمحاولة‭ ‬الاغتيال‭ ‬التي‭ ‬نجا‭ ‬منها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حمدوك‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الإثنين‭ ‬حين‭ ‬تعرّض‭ ‬موكبه‭ ‬لتفجير‭ ‬وهجوم‭ ‬مسلّح‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬جريح‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬ وقال‭ ‬فيصل‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬للصحافيين‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬فريق‭ […]

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