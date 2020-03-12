ساندرز باق في السباق الديمقراطي ويتعهد فعل كل شيء لهزيمة ترامب

2020/03/12 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديترويت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ برلينغتون،‭ ‬فيرمونت‭ ‬-2020‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أعلن‭ ‬بيرني‭ ‬ساندرز‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬باقٍ‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬لنيل‭ ‬بطاقة‭ ‬الترشيح‭ ‬الديموقراطية‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬الهزائم‭ ‬الشديدة‭ ‬التي‭ ‬ألحقها‭ ‬به‭ ‬منافسه‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّه‭ ‬يعتزم‭ ‬‮«‬فعل‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬لهزيمة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ […]

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