فيديو متداول.. اللحظات الأولى لسقوط صواريخ على قاعدة التاجي

2020/03/12 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لسقوط صواريخ على قاعدة التاجي شمالي بغداد، يوم الأربعاء.

ويسمع في الفيديو أصوات انفجارات، وصوت معلق يقول إنها صواريخ أسقطت على قاعدة عسكرية.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة الفيديو.

وكان مسؤولون أميركيون، قد أعلنوا مقتل ثلاثة أفراد من قوات التحالف الدولي في العراق إثر قصف استهدف قاعدة التاجي في وقت مبكر الخميس.

وقال أحد المسؤولين إن اثنين من القتلى هما جنديان أميركيان والثالث بريطاني، فيما أصيب نحو 10 جنود آخرين بجراح.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت الأربعاء سقوط 10 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد الذي يضم قوات أميركية.

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