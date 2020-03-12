العراق.. أنباء عن مقتل 3 جنود من التحالف بقصف قاعدة التاجي

2020/03/12 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤولون أميركيون، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف الدولي في العراق، إثر قصف استهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد، في وقت مبكر.

وقال أحد المسؤولين إن اثنين من القتلى أميركيان والثالث بريطاني، فيما أصيب نحو عشرة جنود آخرين بجراح.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت الأربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أميركية.

العربة المستخدمة في الاعتداء على معسكر التاجي

وقالت الخلية في بيان، إن "عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

واستهدفت سلسلة من الهجمات المصالح والقوات الأميركية في العراق، خلال الأشهر الماضية، وحملت واشنطن فصائل شيعية موالية لطهران مسؤوليتها عنها.

ومنذ نهاية أكتوبر، أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية بعد ذلك.

وقضت غارة أميركية في مطلع يناير على قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في بغداد، ثم ردت إيران بعد أيام بهجوم أطلقت خلاله صواريخ بالستية على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية.



وأصيب 110 جندي أميركي بارتجاجات دماغية جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

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