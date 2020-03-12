خلية الازمة في واسط توجه بإلغاء الاحتفالات بإعياد نوروز في ناحية زرباطية

2020/03/12 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ واسط

وجهت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم الاربعاء، بمنع الاحتفالات باعياد نوروز في ناحية زرباطية.

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