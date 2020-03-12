2020/03/12 | 00:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة /سانا/ السورية :عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة /سانا/ السورية :عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة /سانا/ السورية :عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).