المرصد السوري: 10 انفجارات عبر ثلاث طائرات مجهولة قصفت الحدود مع العراق

2020/03/12 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن "ثلاث طائرات مجهولة" قصفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، حيث تتمركز مقرات وفصائل موالية لإيران.وأفادت مصادر المرصد السوري بأن 10 انفجارات على الأقل دوت في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 يناير الماضي، خسائر بشرية جراء ضربات جوية استهدفت الفصائل الموالية لإيران عند الحدود السورية العراقية، حيث قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من جنسيات غير سورية.واستهدفت الطائرات حينها مستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد في منطقة البوكمال.وجاء القصف بعد مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى إصابة 12 عنصرا آخرين، بقصف بصواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، حيث تتواجد قوات أمريكية.

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