التلفزيون السوري: طيران مجهول يستهدف نقاطاً على الحدود مع العراق

2020/03/12 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن التلفزيون السوري، مساء الاربعاء، ان طيرانا مجهولا استهدف نقاطا على الحدود السورية العراقية جنوب شرق البوكمال.وقالت ان القصف تسبب بـ"أضرار مادية".من جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن طائرات قصفت مواقع في منطقة البوكمال جنوب شرق ريف دير الزور.من جانبه ابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان القصف استهدف فصائل شيعية موالية لايران.دون بيان تفاصيل اكثر.وجاء القصف بعد مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى إصابة 12 عنصرا آخرين، بقصف بصواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، حيث تتواجد قوات أمريكية.

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