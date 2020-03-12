2020/03/12 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #روب_سيويل صار فيروس كورونا محفزا لانهيار أسواق الأسهم، مع تسجيل انخفاض حاد في كل مكان خلال “يوم الاثنين المشؤوم”.ويشكل هذا الوباء “صدفة” تاريخية فضحت المرض الزمن للنظام الرأسمالي، ويهدد بأن يتحول في أي لحظة إلى ركود أعمق حتى من 2008.قال أندرو سوليفان، مدير شركة بيرل بريدج بارتنرز للوساطة المالية في هونغ كونغ، “إن الناس مرعوبون”، بينما يواجه النظام الرأسمالي انهيارا اقتصاديا.هذا هو ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#روب سيويل - النظام الرأسمالي يتداعى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#روب سيويل - النظام الرأسمالي يتداعى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).