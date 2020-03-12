هجوم صاروخي على معسكر التاجي يخلف قتلى وجرحى بصفوف جنود التحالف الدولي

2020/03/12 | 00:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين إلى "مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في هجوم صاروخي على معسكر التاجي" شمال العاصمة بغداد.وقال المسؤولون الأمريكيون، ان "نحو 12 من أفراد قوات التحالف الدولي في المعسكر أصيبوا في الهجوم".وكانت خلية الإعلام الأمني، أفادت مساء اليوم بسقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد من دون خسائر" مشيرة الى "العثور على عجلة نوع {كيا بنكو} تحمل منصة صواريخ فيها ثلاث صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية" شمال شرقي العاصمة بغداد.

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