صحة المثنى تعلن شفاء المصابة بكورونا

2020/03/12 | 00:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، شفاء الحالة المصابة بفيروس كورونا.

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