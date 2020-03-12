“قيصر” يطالب الكونجرس الأميركي بتدابير عقابية إضافية على دمشق

2020/03/12 | 00:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناشط السوري، المنشق عن جهاز الشرطة العسكرية السورية والمعروف باسم “قيصر”، الإدارة الأميركية، إلى فرض المزيد من العقوبات الصارمة ضد حكومة دمشق، عقاباً على ما أسماه (الأعمال الوحشية) التي

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