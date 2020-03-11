2020/03/12 | 00:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت ما زالت سلسلة الاعتداءات والهجمات التي تستهدف الوجود الأميركي في #العراق مستمرّة، وتأبى أن تتوقّف، تستمر حلقات هذا المسلسل، ومعها تستمر الحكومة في الاستنكار فقط.في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى من قوات التحالف بهجوم استهدفَ قاعدة التاجي في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى من قوات التحالف بهجوم استهدفَ قاعدة التاجي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).