المتحدث باسم التحالف الدولي يؤكد تعرض قاعدة التاجي في العراق لقصف بخمسة عشر صاروخا

2020/03/12 | 01:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد المتحدث باسم التحالف الدولي، اليوم الاربعاء، تعرض قاعدة التاجي في العراق لقصف بخمسة عشر صاروخا.

وقال المتحدث ان "قاعدة التاجي في العراق تعرضت لقصف بخمسة عشر صاروخا".

فيما اعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الاربعاء عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي بدون خسائر.

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