سان جيرمان يهزم دورتموند ويضمن مقعده في ربع نهائي ابطال اوروبا

2020/03/12 | 01:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

بعد ثلاثة أعوام متتالية من الصدمات الكروية، كسر باريس سان جيرمان عقدته، وتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري في ملعب حديقة الأمراء بسبب تفشي فيروس كورونا.

سجل نيمار جونيور وخوان بيرنات الهدفين في الدقيقتين 28 و45+1، ليعوض العملاق الفرنسي خسارته ذهابا 1-2 في ألمانيا، ويواصل مشواره الأوروبي هذا الموسم.

خاض توماس توخيل مدرب بي إس جي اللقاء بتشكيلة اضطرارية في ظل كثرة الغيابات للإصابة أو الإيقاف، محتفظا بكيلور نافاس في حراسة المرمى أمام كيرير وماركينيوس وكيمبيمبي وبيرنات ثم جايي وباريديس يعاونهما على الأطراف دي ماريا ونيمار خلف رأسي الحربة سارابيا وكافاني.

أما الفريق الألماني احتفظ كثيرا بقوام مباراة الذهاب، وشكل خطورة كبيرة من المرتدات في الدقائق الأولى من اللقاء بأكثر من محاولة لسانشو وثورجان هازارد وإيرلينج هالاند، إلا أن كيلور نافاس تعامل مع كل الاختبارات بإجادة تامة.

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