العراق: قصف على قاعدة التاجي العسكرية يسفر عن مقتل أمريكيين وبريطاني

2020/03/12 | 01:17 - المصدر: فرانس 24

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وقع هجوم بصواريخ كاتيوشا على قاعدة التاجي العسكرية قرب بغداد التي تضم جنودا تابعين لقوات التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي.



ووتلت ذلك غارات يعتقد أن طائرات التحالف قد شنتها على مواقع حدودية بين سوريا والعراق.

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