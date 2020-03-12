"فارس": إصابة مسؤول في مكتب خامنئي بفيروس كورونا

2020/03/12 | 01:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإصابة محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بفيروس كورونا المستجد.

كما نشرت الوكالة، الأربعاء، قائمة للمسؤولين المصابين بكورونا، من أبرزهم أربعة من أعضاء الحكومة (نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة) وخمسة من نواب البرلمان، إضافة إلى أحد أعضاء مكتب المرشد ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية.

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