سان جيرمان يفك العقدة ويتأهل لدور الثمانية من ابطال اوروبا

2020/03/12 | 01:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أعوام متتالية من الصدمات الكروية، كسر باريس سان جيرمان عقدته، وتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري في ملعب حديقة الأمراء بسبب تفشي فيروس كورونا.سجل نيمار جونيور وخوان بيرنات الهدفين في الدقيقتين 28 و45+1، ليعوض العملاق الفرنسي خسارته ذهابا 1-2 في ألمانيا، ويواصل مشواره الأوروبي هذا الموسم.

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