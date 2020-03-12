محاصرة ثلاثة لاعبين عراقيين في الكويت بسبب كورونا

2020/03/12 | 01:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت شبكة الكرة العراقية،(ISN)، عن مناشدة ثلاثة لاعبين عراقيين الاتحاد العراقي ونظيره الكويتي للسماح لهم بالعودة الى العراق.

وذكرت الشبكة على موقعها الرسمي:" الدوري الكويتي تم الغاؤه الى اشعار اخر مع ايفاف اي نشاط رياضي، وان لاعبينا محمد شوكان وامجد عطوان وعلاء عباس يرغبون بالعودة الى بغداد الا ان السلطات الكويتية لا تسمح لهم بذلك اطلاقا".

واضافت ان" لاعبينا ناشدوا الاتحاد الكويتي ونظيره العراقي والسلطات في كلا البلدين من اجل السماح لهم بالعودة بعد الغاء مسابقة الدوري في الكويت".

ويحترف امجد عطوان وعلاء عباس مع الكويت الكويتي، فيما يلعب شوكان مع كاظمة.

بغداد اليوم/ متابعة

نقل كريستيانو رونالدو جميع أفراد أسرته من تورينو إلى جزيرة ماديرا في البرتغال وذلك لأنه يشعر بأمان أكبر عليهم هناك.

وأصبحت إيطاليا أكبر الدول الأوروبية تسجيلاً للإصابات الخاصة بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

ورغم انتظا

بغداد اليوم/ بغداد

اوضحت لجنة حكام الكرة اليوم الاربعاء،(11 آذار 2020)، الاسباب الموجبة لمعاقبة الحكم الدولي علي صباح بالايقاف لدورين بعد الاخطاء التي وقع فيها بلقاء نفط الوسط واربيل في الدور الخامس بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاربعاء،( 11آذار 2020)، عن عدم إقامة مباراتي روما ضد إشبيلية في إسبانيا و إنتر ميلان ضد خيتافي في ميلانو بإيطاليا في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء في بيان الاتحاد

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