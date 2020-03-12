مقتل أمريكيين وبريطاني ورد سريع ضد إيران هذه حصيلته

2020/03/12 | 01:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 18 عنصراً من الميليشيات التابعة إلى #إيران مصرعهم، جراء غارات جوية استهدفت مقراتهم في ريف مدينة #البوكمال السورية قرب الحدود مع العراق.واستهدفت 3 طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف

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