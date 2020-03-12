حسن أحراث - رضوان العيروكي: رفيق آخر يرحل..

2020/03/12 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث أنتم والشهداء سيان...ترحلون أيها الرفاق في عز الشباب، ترحلون في عز العطاء..ترحلون تباعا..ترحلون قسرا..لن نخذلكم، شيبا وشبابا، نساء ورجالا، ولن نساوم أو نركع..إنكم تكتبون العبر لأبناء شعبنا بدمكم الطاهر..أنتم والشهداء سيان..قضية واحدة وجلاد واحد...تعدد الإجرام والرحيل واحد...لقد قاومت رفيقي رضوان قمع النظام ونذالة الأزلام..وقفت شامخا وصارخا باليوسفية ومر......

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