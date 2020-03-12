اتليتيكو مدريد يطيح بحامل اللقب ليفربول من دوري الابطال

2020/03/12 | 01:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر أتلتيكو مدريد مفاجآة من العيار الثقيل بإقصاء حامل اللقب ليفربول من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب الأنفيلد، ليتأهل إلى ربع النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد.وسجل ثلاثية أتلتيكو مدريد ماركوس لورينتي (97- 106) وألفارو موراتا (121)، بينما سجل ثنائية ليفربول جيورجينو فينالدوم (43) وروبرتو فيرمينو (94)، بينما

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