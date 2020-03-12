البطل يودع.. وباريس سان جيرمان يتأهل الى ربع نهائي الابطال

2020/03/12 | 02:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

ودع فريق ليفربول بطل النسخة الماضية اليوم الخميس،( 12 آذار 2020)،دوري أبطال اوروبا بكرة القدم بعد الخروج خاسرا من اتلتيكو مدريد 2-3 ، فيما تأهل باريس سان جيرمان الى نفس الدور بالفوزعلى بوروسيا دورتموند الالماني ، في لقاءين الاول جرى على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول الممتلئ، ، فيما جرى الثاني على ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان الفارغ ،ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي في الأبطال.

ومع بداية الشوط الاول لمباراة "انفليد"، شكل ليفربول طوقا من الضغط اجبر اتلتيكو مدريد لتنظيم دفاعاته والعودة لامتصاص الضغط الانكليزي، ومن ثم الارتداء بهجمات بين الحين والآخر، فيما شكل ثنائي الرعب الانكليزي صلاح وماني ضغطا متواصلا على المرمى الاسباني، وفعل ليفربول كل شيء وكان قريبا من هز الشباك، وجاءت الدقيقة 43 ومعها رأسية جيورجينهو فاينالدوم وهدف التقدم الانكليزي، الذي انهى به ليفربول الشوط الاول، فيما منح نيمار دا سيلفا وخوان بيرنات التقدم لباريس سان جيرمان بنهاية الشوط الاول عند الدقيقتين 26 و46،على حساب بوروسيا دورتموند الالماني في لقاء حديقة الامراء وانهاء الفريق الفرنسي هذا الشوط بهدفين دون رد الماني.

الشوط الثاني اكد احتلال ليفربول للملعب وشكل ضغطا عاليا في ملعب الاتلتيكو، وتوالت الفرص، مرة بالعارضة واخرى بالحارس وثالثة بالقائم، وسعى ليفربول الى تسجيل هدفا ثانيا يؤهله من دون اللجوء الى شوطين اضافيين، لكن الوقت الاصلي للمباراة انتهى بتقدم ليفربول بهدف وحيد، وهذا يعني التعادل في الذهاب والاياب، واللجوء الى شوطين اضافيين، سجل ليفربول من خلال الاضافي الاول هدف التقدم الثاني بواسطة روبرتو فيرمينو في الدقيقة 94، فيما رد اتلتيكو مدريد بهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 97 عن طريق ماركوس لورنتي، ومن ثم اعلن الاتلتيكو عن التعديل بالهدف الثاني، بواسطة ماركوس لورنتي في الدقيقة 106، واضاف الفريق الاسباني هدفا ثالثا في الدقيقة 121 عن طريق الفارو موراتا، ليخرخ اتلتيكو مدريد فائزا 3-2 ويقصي ليفربول من البطولة.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بتفوق أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، فيما انتهت المباراة الثانية بفوز دورتموند بهدفين مقابل هدف لباريس سان جيرمان.

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