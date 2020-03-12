هل الإفراط بغسل اليدين بالماء والصابون مفيد؟

2020/03/12 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتبر غسل اليدين وسيلة أساسية لمكافحة انتشار الفيروسات، ولكنه في الوقت ذاته يمكن أن يلحق أضرارا بالصحة أيضا.فمتى يكون له تأثير معاكس؟ يقول الدكتور أليكسي بيسميرتني، أخصائي أمراض الحساسية والمناعة في حديث لراديو “سبوتنيك”، تزدهر الفيروسات والأمراض عادة عند الأشخاص الذين لا يعتنون بنظافتهم الشخصية.لهذا السبب ينصح الأطباء دائما بغسل اليدين قبل […]

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