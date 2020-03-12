بعد مقتل أمريكيين اثنين في الهجوم على التاجي، كيف يمكن أن يرد ترامب؟

2020/03/12 | 02:16 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في هجوم يعد الأكثر دموية منذ سنوات، قتل جنديان، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد.

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