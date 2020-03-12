إيران سترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية إلى كييف

2020/03/12 | 02:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة فرهاد بارفاريش، أن إيران وافقت على إرسال صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف.وقال مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني إن “هيئة الطيران المدني الإيرانية وافقت على إرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران خطأ إلى كييف لتحليل بياناتهما”، كما […]

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