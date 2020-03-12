رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية

2020/03/12 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت رئاسة الجمهورية، الاعتداء الارهابي الذي طال معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.

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