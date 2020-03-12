العمليات المشتركة تصدر بيانا مهما بشأن قصف معسكر التاجي

2020/03/12 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة العمليات المشتركة، بيانا مهما بشأن القصف الصاروخي الذي تعرض له معسكر التاجي شمال بغداد.

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