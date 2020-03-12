أطعمة تزيد فرص خسارة الوزن

2020/03/12 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بهدف خسارة الوزن، يتمّ عادةً التركيز على تناول كميات طعام أقلّ.لكن ماذا لو كان المطلوب فعلاً هو زيادة الأكل؟ في الواقع، توجد 3 أنواع رئيسة من المأكولات الصديقة لخسارة الوزن يجب إدخالها بانتظام وبجرعات جيّدة إلى الغذاء عند تقليص مجموع السعرات الحرارية.فهل تدركون ما هي؟ ما يشكّل مصدر قلق كبير اليوم في […]

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