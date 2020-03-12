2020/03/12 | 02:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تؤكد ضرورة اجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفيات الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية و تعقب العناصر المسؤولة عنه/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 02:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تؤكد ضرورة اجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفيات الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية و تعقب العناصر المسؤولة عنه/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تؤكد ضرورة اجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفيات الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية و تعقب العناصر المسؤولة عنه/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).