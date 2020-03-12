رئاسة الجمهورية تصدر بيانا حول قصف قاعدة التاجي في بغداد

2020/03/12 | 02:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أدانت رئاسة جمهوريّة العراق القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي والذي راح ضحيته عدد من الجنود، حيث جاء البيان لرئاسة الجمهورية في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء وإليكم نص البيان.."تدين رئاسة الجمهورية الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى الى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ لعددٍ من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية.

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