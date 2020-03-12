طرق للحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم

2020/03/12 | 03:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعد الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة أحد أهم الأمور التي يمكن القيام بها لحماية القلب.ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مستويات عالية، قد يكون من المفيد تجربة تغييرات نمط الحياة أولا، بدلا من اللجوء إلى العقاقير الطبية بحسب (روسيا اليوم).ويقول الخبراء إنه يمكن إجراء تعديلات بسيطة في نمط الحياة، والتحكم […]

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