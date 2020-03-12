السعودية سما تفوز بتوب شيف

2020/03/12 | 03:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /فازت السعودية سما جاد بلقب توب شيف (النسخة العربية) الموسم الرابع الذي يبث على شاشة MBC.وباتت سما اول فتاة تفوز بلقب النسخة العربية ، وأول شخص من السعودية او الخليج كذلك يتوج باللقب.ونافست سما الشيف البحرينية تالا التي خرجت من الجولة الأولى ،و الجزائري محمد سي عبد القادر.وطلب من […]

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