شاهد : عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة

2020/03/12 | 04:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر الفنان المصري عمرو سعد، صورة جديدة له برفقة الفنانة فيفي عبده والمنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر حسابه على انستغرام وبحسب “نورت” ظهر عمرو سعد و فيفي عبده وسارة الطباخ في الصورة وهم يضعون الكمامة على وجوههم، وعلق كاتبا: “الحفلة التنكورونا”.يذكر ان عدد كبير من الفنانين ظهروا في الفترة الاخيرة بالكمامة وذلك […]

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