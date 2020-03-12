2020/03/12 | 04:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /نشر الفنان المصري عمرو سعد، صورة جديدة له برفقة الفنانة فيفي عبده والمنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر حسابه على انستغرام وبحسب “نورت” ظهر عمرو سعد و فيفي عبده وسارة الطباخ في الصورة وهم يضعون الكمامة على وجوههم، وعلق كاتبا: “الحفلة التنكورونا”.
يذكر ان عدد كبير من الفنانين ظهروا في الفترة الاخيرة بالكمامة وذلك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يذكر ان عدد كبير من الفنانين ظهروا في الفترة الاخيرة بالكمامة وذلك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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