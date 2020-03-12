صور : تشييع جثمان قتيل منزل نانسي

2020/03/12 | 04:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد الموسى الذي بات يعرف باسم قتيل فيلا نانسي عجرم، على حسابها على “تويتر” صوراً التقطت خلال مراسم تشييعه.وأظهرت الصور لحظة حمل النعش على الأكتاف.وتعليقاً غردت المحامية: “محمد الموسى إلى مثواه الأخير”.وأضافت في تغريدة أخرى: “اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات […]

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