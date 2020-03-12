2020/03/12 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه خواطر ..
من اليوميات لا أرغب أن أنقل أحزاني وجعي أو معاناتي الخاصة للملأ للأصدقاء للناس , فهي لي وحدي .
فالحزن يعاش بالداخل بالقلب بأضيق دائرة ولا يصدّر أو يوزع للآخر كالفرح ودائرته الواسعة الممتدة .الكاتب , الشاعر , الأديب , الفنان , أو الإنسان العادي , يعبر بلغته ووسيلته الخاصة كل ما يجول في ذهنه من آلام وأفراح وهواجس وخواطر , لكن , لما أصبح هذا الفضاء الفيسبوكي " اللوح الأزرق " الخا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - من خواطر شهر آذار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من اليوميات لا أرغب أن أنقل أحزاني وجعي أو معاناتي الخاصة للملأ للأصدقاء للناس , فهي لي وحدي .
فالحزن يعاش بالداخل بالقلب بأضيق دائرة ولا يصدّر أو يوزع للآخر كالفرح ودائرته الواسعة الممتدة .الكاتب , الشاعر , الأديب , الفنان , أو الإنسان العادي , يعبر بلغته ووسيلته الخاصة كل ما يجول في ذهنه من آلام وأفراح وهواجس وخواطر , لكن , لما أصبح هذا الفضاء الفيسبوكي " اللوح الأزرق " الخا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - من خواطر شهر آذار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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