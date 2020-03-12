مريم نجمه - من خواطر شهر آذار

2020/03/12 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه خواطر ..من اليوميات لا أرغب أن أنقل أحزاني وجعي أو معاناتي الخاصة للملأ للأصدقاء للناس , فهي لي وحدي .فالحزن يعاش بالداخل بالقلب بأضيق دائرة ولا يصدّر أو يوزع للآخر كالفرح ودائرته الواسعة الممتدة .الكاتب , الشاعر , الأديب , الفنان , أو الإنسان العادي , يعبر بلغته ووسيلته الخاصة كل ما يجول في ذهنه من آلام وأفراح وهواجس وخواطر , لكن , لما أصبح هذا الفضاء الفيسبوكي " اللوح الأزرق " الخا......

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