ناجح شاهين - فلسطين في زمن الكورونا

2020/03/12 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين كأنما جب الفيروس ما عداه من هموم.هكذا اختفت على نحو شبه كامل الأحاديث المتصلة بصفقة القرن ويوم المرأة العالمي وهموم الاقتصاد والتعليم ومعاناة قلنديا وجهاد من يجاهد في سوريا وليبيا والعراق، ناهيك عن تراجع الحملة العجيبة ضد الصين التي ترافقت مع فكرة العقاب الرباني الموجه إليها على شكل فيروس كورونا بالذات.أصبح كورونا فجأة هماً محلياً خالصاً، واختفى الكلام كله عن كورونا الصين كأنه لم يكن منذ أيام أو......

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