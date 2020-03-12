قضم الأظافر أسهل طريقة للإصابة بكورونا

2020/03/12 | 05:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر خبراء الأمراض المعدية، من انتقال الفيروسات من خلال الأظافر، مشددين على عدم قضمها لأن هذه العادة هي أسهل طريقة لنقل فيروس كورونا المستجد المنتشر في معظم دول العالم.ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تحذيرات شديدة عن أخصائية حساسية وأمراض معدية، للأشخاص الذي يتركون أظافرهم دون قص أو تنظيف.وقالت الدكتورة أورفي باريك، […]

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