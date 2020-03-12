ترامب يعلّق جميع رحلات السفر من أوروبا الى الولايات المتحدة لثلاثين يوما

2020/03/12 | 05:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن(أ ف ب) – أعلن الرئيس دونالد ترامب الإثنين أن الولايات المتحدة سوف توقف السفر من والى أوروبا لمدة ثلاثين يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.وقال ترامب في خطاب الى الأميركيين “من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من أوروبا الى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة.[…]

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