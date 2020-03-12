شيرين تضع نادين نجيم بورطة بسبب حسام حبيب

2020/03/12 | 06:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب عن قرارها بالتوقف عن متابعة أعمالها الفنية لحين الاطمئنان على مصير زوجها المطرب حسام حبيب، بعد إدانته بالحبس عاما بتهمة الاعتداء على ياسر خليل المستشار الفني لشيرين عبد الوهاب، وأكد المصدر أن شيرين أقرب للاعتذار من الفنانة نادين نجيم عن عدم وضع صوتها على شارة مسلسلها […]

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