إيطاليا تغلق المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام

2020/03/12 | 06:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنه سيغلق جميع الشركات التي ليست ضرورية للإنتاج، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.وحسب “أسوشيتد برس” قالت الحكومة الإيطالية إنه سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام لمواجهة تفشي الفيروس الجديد في البلاد.وأعلنت السلطات الإيطالية، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد […]

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