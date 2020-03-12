شائعات حول كورونا.. لا تصدقها

2020/03/12 | 06:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.وينبه خبراء الصحة، إلى عدم جدوى كثير من الإجراءات التي يلجأ إليها الناس مثل ارتداء الكمامات، أو تناول بعض الأطعمة والنباتات كالزنجبيل والثوم.وقال استشاري الأمراض المعدية، جهاد صالح […]

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